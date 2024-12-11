Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в тюрьме

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, задержанный после введения военного положения в стране, пытался совершить самоубийство. Об этом 11 декабря сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство юстиции страны.

65-летний Ким Ён Хён пытался повеситься с помощью веревки, связанной из нижнего белья, в ванной комнате в центре заключения Донгбу на востоке Сеула, сообщили в министерстве. Это произошло вечером 10 декабря, незадолго до того, как суд официально отправил бывшего министра под арест.

Сотрудники изолятора помешали Ким Ён Хёну совершить самоубийство, заявили в Минюсте. Результаты медицинского обследования показали, что состояние здоровья заключенного «хорошее, без каких-либо отклонений», добавили в министерстве.

Ким Ён Хён арестован по делу о мятеже, которое возбудили после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря на шесть часов ввел в стране военное положение. По версии следствия, ввести военное положение президенту предложил министр обороны. После того, как решение президента отменили, Ким Ён Хён ушел в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся. Бывшего министра задержали 8 декабря.

По делу о мятеже в качестве подозреваемого также проходит президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он остается на свободе, ему запрещено покидать страну. После введения военного положения президент Южной Кореи пережил голосование по импичменту, прошедшее в парламенте. В канцелярии президента 11 декабря прошли обыски.

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