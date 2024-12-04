Президенту Южной Кореи грозит импичмент из-за введения военного положения. Его ключевые помощники и министр обороны уходят в отставку

Протестующие в Сеуле держат плакаты с требованием отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, 4 декабря 2024 года Kim Hong-Ji / Reuters / Scanpix / LETA

Оппозиция Южной Кореи запустила процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля после того, как он ненадолго ввел в стране военное положение, которое заблокировали депутаты. Днем 4 декабря шесть оппозиционных партий Южной Кореи, в том числе Демократическая партия «Тобуро», у которой большинство в Национальном собрании, подали в парламентский комитет по законодательству предложение об объявлении импичмента. Законопроект одобрил 191 депутат от всех шести оппозиционных партий.

Депутаты от правящей партии «Сила народа» не участвовали в обсуждении законопроекта об импичменте президента. Представители партии, в свою очередь, предложили отправить в отставку кабинет министров Южной Кореи, уволить министра обороны, а также потребовать, чтобы президент вышел из партии. Лидер «Силы народа» Хан Дон Хун сообщил, что по третьему предложению возникли разногласия, по двум другим достигнут консенсус.

В Южной Корее начались протесты с требованием отставки президента. Митинги прошли во многих городах, в том числе в Сеуле, Пусане, Тэгу, Кванджу. Общественные и рабочие организации устраивают как акции протеста, так и митинги со свечами.

Представители оппозиционных партий Южной Кореи и их сторонники перед зданием Национального собрания в Сеуле, 4 декабря 2024 года Tina Hsu / Bloomberg / Getty Images

Оппозиция Южной Кореи добивается импичмента министра обороны Ким Ён Хёна. Демократическая партия выдвинула предложение об импичменте министра, который, как сообщают южнокорейские медиа, предложил президенту объявить военное положение. Ожидается, что вопрос об импичменте министра вынесут на рассмотрение парламента 5 декабря вместе с законопроектом об импичменте президента, а голосование пройдет 6 или 7 декабря. Демократическая партия сообщила, что также будет добиваться импичмента министра внутренних дел Ли Сан Мина. В партии считают, что прокуратура должна предъявить президенту и двум министрам обвинения в государственной измене.

Министр обороны Южной Кореи подал в отставку. Ким Ён Хён заявил, что несет ответственность «за все инциденты, связанные с введением военного положения», а военные выполняли его приказы. Глава Минобороны публично извинился перед гражданами Южной Кореи и направил президенту заявление об отставке. Ким Ён Хён выступил с таким заявлением вскоре после того, как Демократическая партия подготовила законопроект о его импичменте.

Парламентские комитеты по обороне, а также по внутренним делам собираются 5 декабря провести экстренные заседания, чтобы допросить чиновников, причастных к введению военного положения. Среди них — министр обороны Ким Ён Хён и начальник штаба Сухопутных войск Пак Ан Су, который был назначен командующим после введения военного положения.

Десять высокопоставленных помощников президента, в том числе глава его администрации, подали в отставку. В канцелярии президента сообщили, что в отставку решили уйти глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Син Вон Сик, глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других чиновников.

Высокопоставленные политические деятели Южной Кореи, в том числе члены правящей партии, премьер-министр Хан Док Су и помощники президента не знали заранее о том, что в стране планируют ввести военное положение, сообщает The Korea Herald.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение 3 декабря — это произошло впервые с 1979 года. Президент объяснил свое решение борьбой с «просеверокорейскими антигосударственными силами» — оппозиционными партиями. Юн Сок Ёль заявил, что парламент, в котором большинство мест у оппозиции, с момента начала работы в июне 2024 года 10 раз пытался добиться процедуры импичмента разных чиновников, а также отклонил предложения правительства по бюджету. Решение Юн Сок Ёля о военном положении не поддержали оппозиция и лидер правящей партии Хан Дон Хун.

После введения военного положения полиция заблокировала вход в Национальное собрание, отказываясь пустить внутрь депутатов. Некоторые парламентарии, в том числе спикер У Вон Сик, перелезли через стену, чтобы проголосовать за резолюцию об отмене военного положения. В здание парламента проникли не менее 280 вооруженных военных, которых доставили на территорию на вертолетах. Они сразу же попытались проникнуть в зал пленарных заседаний, но сотрудники парламента забаррикадировали вход с помощью мебели и техники.

Кадры с камер видеонаблюдения в Национальном собрании Южной Кореи, показанные в эфире телеканала YTN YTN

В итоге 190 из 300 депутатов парламента, присутствовавших на заседании, смогли проголосовать за постановление с требованием отменить введенное военное положение. В ночь на 4 декабря правительство Южной Кореи одобрило отмену военного положения.