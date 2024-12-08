В Южной Корее арестован бывший министр обороны из-за объявления в стране военного положения

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён арестован 8 декабря из-за того, что участвовал в введении военного положения в стране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры.

Бывший министр добровольно пришел в прокуратуру Центрального района Сеула, где его допросили. После ареста у Ким Ён Хёна изъяли телефон.

Ким Ён Хён ушел в отставку 4 декабря, взяв на себя ответственность за то, что президент Юн Сок Ёль 3 декабря на непродолжительное время ввел в стране военное положение. Считается, что именно министр обороны предложил президенту ввести военное положение.

Прокуратура Южной Кореи расследует два уголовных дел — о мятеже и злоупотреблении властью — из-за того, что в стране вводили военное положение. Президент Юн Сок Ёль проходит подозреваемым в мятеже.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пережил голосование по импичменту, прошедшее в парламенте. Перед голосованием 7 декабря президент выступил с обращением к нации и извинился за введение военного положения. Правящая партия «Сила народа» сообщила, что президента отстранят от исполнения своих обязанностей, прежде чем он уйдет в отставку.