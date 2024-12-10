Десятки ученых, лауреатов Нобелевской премии призвали американский сенат проголосовать против назначения Роберта Кеннеди — младшего на пост главы министерства здравоохранения США. Открытое письмо ученых, которое подписали 77 лауреатов Нобелевской премии по химии, экономике, медицине и физике разных лет, опубликовала газета The New York Times.

Как подчеркивается в обращении, Кеннеди — младший, которого на эту должность выдвинул избранный президент США Дональд Трамп, не имеет ни опыта, ни квалификации в области медицины, науки или управления.

Ученые напоминают, что Кеннеди является одним из самых известных в США противников вакцинации, критикует методы фторирования питьевой воды, а также распространяет теории заговора об успешных способах лечения СПИДа и других заболеваний.

Авторы письма считают, что назначение Кеннеди поставит под угрозу здравоохранение и подорвет глобальное лидерство Америки в сфере научных исследований, как в государственном, так и в коммерческом секторах.

Роберт Кеннеди — младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В октябре 2023 года он решил участвовать в выборах президента США как независимый кандидат, но в августе 2024-го приостановил свою предвыборную кампанию и поддержал Дональда Трампа.

После победы на выборах Трамп выдвинул Кеннеди на пост главы Минздрава, заявив, что тот способен «покончить с эпидемией хронических заболеваний и сделать Америку снова великой и здоровой». Кандидатуру Кеннеди должен утвердить Сенат. Представители Демократической партии уже выступили против его назначения.