Госдума одобрила законопроект, запрещающий прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно законопроекту, порядок проведения тестирования установит Минпросвещения.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ», — говорится в законопроекте.

Кроме того, при приеме в школы и другие образовательные органы будет проводиться «проверка законности нахождения ребенка на территории РФ».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на начало нынешнего учебного года сложности со знанием русского языка есть к 41% детей мигрантов. По его мнению, для получения качественного образования и освоения школьной программы «необходимо знать русский язык».

«В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у одноклассников и учителей. <…> Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации», — заявил он.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России начали больше ограничивать права мигрантов. В октябре в Госдуму внесли пять законопроектов, ужесточающих наказание за незаконную миграцию. Депутаты одобрили поправки, ограничивающие получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку. Также в России приняли новый специальный режим высылки в отношении мигрантов.

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