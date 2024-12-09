Актрису Яну Троянову заочно арестовали по делу о возбуждении ненависти

Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову, сообщает «Медиазона». Ее обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела стало интервью актрисы, в котором, как считает следствие, были высказывания, «выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».

В июне 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку интервью Трояновой, которое она дала «Новой газете Европа». Отвечая на один из вопросов, она , что россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. В СК посчитали, что таким образом актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».

Вскоре Троянову внесли в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

Яна Троянова высказалась против войны в Украине и говорила о поддержке Алексея Навального. В конце 2023 года Минюст внес актрису в список «иноагентов».