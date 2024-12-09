Актрису Яну Троянову заочно арестовали по делу о возбуждении ненависти
Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову, сообщает «Медиазона». Ее обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).
Поводом для возбуждения дела стало интервью актрисы, в котором, как считает следствие, были высказывания, «выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».
В июне 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку интервью Трояновой, которое она дала «Новой газете Европа». Отвечая на один из вопросов, она заявила, что россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине. В СК посчитали, что таким образом актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».
Вскоре Троянову внесли в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.
Яна Троянова высказалась против войны в Украине и говорила о поддержке Алексея Навального. В конце 2023 года Минюст внес актрису в список «иноагентов».