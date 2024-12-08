ТАСС: сирийские вооруженные группировки взяли под контроль город Джебла. Рядом с ним находится российская авиабаза Хмеймим

Сирийские антиправительственные группировки взяли под контроль город Джебла, который расположен рядом с авиабазой Воздушно-космических сил РФ Хмеймим, сообщили ТАСС очевидцы.

По словам собеседника агентства, днем 8 декабря боевики были в центре города и стреляли в воздух, но сейчас в городе «все спокойно». Он также утверждает, что российские военные находятся на базе, «перестрелок с боевиками не было».

Близкий к ВКС России Z-канал Fighterbomber отмечает, что в Джебле расположен КПП российской авиабазы. По его данным, боевики «приехали на КПП авиабазы, постреляли в воздух и уехали». Российских военных собираются выводить с базы 9 декабря.

При этом с авиабазы Хмеймим, как обратила внимание «Медуза», продолжают вылетать российские самолеты. Согласно данным сервиса Flightradar24, вечером 8 декабря Москве приземлился транспортный самолет Ан-124, вылетевший несколько часов назад из Латакии.

О том, что российские силы, которые находятся на базе Хмеймим и в порту в Тартусе, выведут из Сирии, также пишут Z-каналы «Военный осведомитель» и «Zаписки vетерана».

В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские вооруженные группировки вошли в город Тартус. OSINT-аналитики обратили внимание, что, судя по спутниковым снимкам от 6 декабря, на базу не вернулись два из шести базировавшихся там российских кораблей — фрегат «Адмирал Горшков» и вспомогательное судно «Ельня». Ранее Минобороны РФ сообщало, что они убыли на учения в Средиземном море.

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что военные РФ выводят корабли с базы в Тартусе и вывозят самолетами вооружение и военную технику с авиабазы Хмеймим. Так, по данным украинской разведки, 8 декабря из Тартуса вышли фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота РФ и грузовое судно «Инженер Трубин» Северного флота РФ.

Боевики антиправительственных группировок вошли в Дамаск и объявили о свержении президента Сирии Башара Асада.

Асад, как сообщили российские дипломаты, оставил пост и покинул страну. Источники Reuters утром 8 декабря сообщали, что бывший президент Сирии «с высокой вероятностью» мог погибнуть в авиакатастрофе. Подтверждений этому нет.

Россия и Иран помогли Асаду удержаться у власти в ходе гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году и была заморожена в 2020-м. В 2024-м союзники не смогли прийти на помощь Асаду. Российские самолеты наносили удары по позициям антиасадовской коалиции, но не смогли сдержать их наступление.