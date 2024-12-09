Сирийские вооруженные группировки взяли под полный контроль провинцию Латакия, где расположены военные базы РФ
Сирийские антиправительственные группировки полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы, сообщил источник российского госагентства ТАСС.
Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме», — сказал он.
Боевики антиправительственных группировок 8 декабря вошли в Дамаск и объявили о свержении президента Сирии Башара Асада. Подтвержденной информации о местонахождении Асада нет, но источники российских госагентств заявили, что он находится в Москве.
Власти РФ на протяжении многих лет оказывали поддержку Башару Асаду, в том числе и военную. Россия построила в Сирии авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. После падения режима Асада источники, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины утверждали, что военные РФ выводят корабли с базы в Тартусе и вывозят самолетами вооружение и военную технику с авиабазы Хмеймим. Официально власти РФ вывод баз по состоянию на утро 9 декабря не подтверждали.