Полиция провела рейды в московских клубах «Систерс» и Bizarre

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели рейды в клубах «Систерс» и Bizarr, сообщают Mash, «Известия» и РЕН ТВ. Mash пишет, что в ходе рейдов кинологи с собаками искали «запрещенные вещества», «несколько десятков гостей положили лицом в пол».

В клубе «Систерс», сообщили «Известия», «результате обысков были обнаружены запрещенные вещества у одного из посетителей, который сообщил, что в клубе могут быть посетители нетрадиционной ориентации».

В Bizarre, по версии издания, «были найдены десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ». Также появлялись сообщения о рейде в клубе «Центральная станция», расположенном рядом с Bizarre, но они не подтвердились.

В ночь на 30 ноября в Москве полиция провела рейды в барах Mono и Simach, а также в клубе Arma (бывший «Мутабор»). Посетителей также заставили лечь лицом в пол, у присутствующих проверяли документы, сообщалось о задержаниях и административных арестах. В МВД рейды объяснили борьбой с «пропагандой ЛГБТ».

Верховный суд России 30 ноября 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в РФ «международное движение ЛГБТ». После этого полиция в разных регионах провела рейды в клубах, проводящих квир-мероприятия. В России расследуют несколько уголовных дел по «экстремистским» статьям из-за «пропаганды ЛГБТ».

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