Полиция провела рейды в трех московских ночных клубах

В Москве сотрудники 2-го спецполка полиции и ОМОНа пришли с рейдами в клубы Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Simach, сообщили телеграм-каналы «Осторожно, новости», Baza и Shot.

Посетители клуба Mono рассказали, что сотрудники полиции ворвались в помещение в районе 1:30 ночи, после чего пришедших на вечеринку начали уводить в автозаки. «Осторожно, новости» опубликовал фотографии предполагаемых задержаний.

В клубе Arma силовики заставили посетителей лечь на пол, рассказали очевидцы. После этого около полутора часов посетители сидели на полу. У клуба также были замечены автозаки.

Одна из участниц вечеринки в Arma рассказала изданию Msk1.ru, что посетителей клуба выборочно досматривали. По ее словам, девушек вскоре начали отпускать, мужчин оставили в клубе.

Baza пишет, что посетителей Arma продержали около трех часов. Им задавали вопросы о месте жительства и работы, а также о том, употребляли ли они запрещенные вещества. По данным канала, задержаны десятки человек.

Что стало поводом для визита полиции в клубы, неизвестно. «Осторожно, новости» отмечает, что ранее в Mono проходили квир-вечеринки с травести-шоу, но в анонсах мероприятий на 29 ноября таких выступлений не было.

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Ровно год назад — 30 ноября 2023 года — Верховный суд России объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». После этого по всей стране в клубах, которые устраивали квир-мероприятия, прошли рейды полиции. На фоне преследований ЛГБТ в России из страны начали уезжать активисты, а гей-клубы — закрываться.

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