В Москве после рейда полиции под административный арест посадили 12 посетителей клуба «Мутабор»

Лефортовский суд Москвы 2 и 3 декабря отправил под административный арест по меньшей мере 12 посетителей клуба Arma (бывший ), следует из сообщений (1, 2) объединенной пресс-службы московских судов.

Всех 12 человек признали виновными по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) «за нарушение общественного порядка в клубе „Мутабор“».

В сообщениях пресс-службы не говорится точный срок административных арестов. «Медиазона» выяснила, что некоторых задержанных арестовали на срок от 12 до 15 суток. Максимальный срок ареста по статье 20.1 КоАП составляет 15 суток.

В суде сообщили, что задержанные совершили в клубе «Мутабор» «административное правонарушение, которое выражалось в явном неуважении к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте».

Посетителей клуба отправили под административный арест после того, как московская полиция 30 ноября провела рейды в нескольких клубах, в том числе в «Мутаборе» и Inferno Night. Полиция объяснила рейды «борьбой с пропагандой ЛГБТ».

Бутырский суд Москвы 2 декабря оштрафовал двух мужчин на тысячу рублей по протоколам о мелком хулиганстве за «нецензурную брань и нарушение тишины в общественном месте». В суде не уточняли, где именно находились оштрафованные мужчины. В Бутырском районе Москвы расположен клуб Inferno Night.

Верховный суд России 30 ноября 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в РФ «международное движение ЛГБТ». После этого полиция в разных регионах провела рейды в клубах, проводящих квир-мероприятия. В России расследуют несколько уголовных дел по «экстремистским» статьям из-за «пропаганды ЛГБТ».

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