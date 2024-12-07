В Челябинске полицейские устроили рейд в ночном клубе Edem

В Челябинске сотрудники полиции устроили рейд в клуб Edem. В сообщении, опубликованном региональным управлением МВД, говорится, что в полицейские проверяли, соблюдает ли клуб правила продажи алкоголя, а также искали наркотики. По итогам рейда на владельца клуба составили протокол о незаконной продаже алкоголя (часть 2 статьи 14.17.1 КоАП), пишет «Медиазона». В МВД также сообщили, что после рейда «ряд граждан» доставили в отдел полиции для «проверки и установления личности».

Автор телеграм-канала «Урбан журнал» Михаил Попов пишет, что полицейские пришли в клуб вскоре после получночи, когда в Edem находились около 50 человек. «В клуб ворвалась группа людей в масках, — описывает Попов происходившее. — Девушек оставили стоять, а мужчин положили на пол в грубой форме. На вопросы никто не отвечал: зачем пришли, что происходит — полная тишина». Затем, по данным Попова, клуб осмотрел кинолог со специально обученной собакой. «Ничего запрещенного в клубе не нашли», — отметил он

После этого, пишет Попов, находившихся в Edem «начали выводить, сажать в автозаки и отвозить в отделение полиции». В отделении у всех, доставленных из клуба, собрали данные, взяли отпечатки пальцев, сфтографировали, а также изучили содержание их телефонов. При этом, заявил Попов, «полицейские отпускали унизительные и гомофобные комментарии». Всех доставленных в отделение отпустили, рекомендовав больше не ходить в этот клуб.

Схоже описывает рейд в Edem и «КП Челябинск». Посетители Edem, пишет издание, рассказали, что полицейские объяснили рейд возможным присутствием в заведении «нетрадиционных граждан».

4 декабря телеграм-канал Ural Mash писал, что на клуб в полицию и прокуратуру жаловались прихожане храма Святой Троицы, рядом с которым расположен Edem. По версии телеграм-канала, «верующие говорят, что за соседней дверью продают алкоголь без лицензии и пускают несовершеннолетних», а на фото оттуда «мелькает запрещенный экстремистский ЛГБТ-флаг». В Edem, как отмечалось, проходят травести-шоу.

В ночь на 7 декабря полиция провела рейды в московских клубах «Систерс» и Bizarre, в ходе которых, как сообщалось, кинологи с собаками искали «запрещенные вещества», а «несколько десятков гостей положили лицом в пол». В ночь на 30 ноября в Москве полиция провела рейды в барах Mono и Simach, а также в клубе Arma (бывший «Мутабор»). Посетителей также заставили лечь лицом в пол, у присутствующих проверяли документы, сообщалось о задержаниях и административных арестах. В МВД рейды объяснили борьбой с «пропагандой ЛГБТ».

В разных российских регионах полиция начала проводить рейды в клубах, проводящих квир-мероприятия, после того, как Верховный суд России 30 ноября 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в РФ «международное движение ЛГБТ».

Читайте также

«Все работают, но со сжатыми ягодицами» Как законы против ЛГБТК-людей повлияли на дрэг-сцену в России? Мы поговорили об этом с дрэг-королевами — они продолжают выступать несмотря ни на что

Читайте также

«Все работают, но со сжатыми ягодицами» Как законы против ЛГБТК-людей повлияли на дрэг-сцену в России? Мы поговорили об этом с дрэг-королевами — они продолжают выступать несмотря ни на что