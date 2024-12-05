29 курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища ( ), которые выпустились в 2020-2023 годах, погибли на российско-украинской войне, «Важные истории». Всего за это время учебное заведение окончили 294 выпускника.

Так, в 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, из ДонВОКУ выпустились 74 лейтенанта. Почти все они, по данным «Важных историй», родились в 1999–2000 годах, и всех их после выпуска отправили воевать в Украину.

К ноябрю 2024-го погибли 17 курсантов выпуска 2022 года — то есть каждый четвертый. Причем больше половины из них были убиты в первый год войны при штурмах в Луганской и Донецкой областях.

«Сколько среди выпускников «трехсотых» [раненых], даже не отвечу — практически все. Контузии, ранения», — заявил «Важным историям» анонимный сотрудник ДонВОКУ.

Минобороны РФ официально не раскрывает данные о погибших, раненых и пропавших без вести военнослужащих на войне в Украине.

26 ноября представитель ведомства, замминистра обороны Анна Цивилева случайно раскрыла информацию о том, сколько российских военных разыскивают как пропавших без вести в Украине. По ее словам, поступило 48 тысяч заявок на ДНК-тесты для поиска пропавших на войне.

К концу ноября издания «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» вместе с командой волонтеров по открытым источникам установили имена как минимум 80 973 военных РФ, которые погибли на войне с февраля 2022 года.

Согласно исследованию, которое «Медуза» и «Медиазона» опубликовали в начале июля 2024-го, за два с половиной года войны в Украине погибли около 120 тысяч российских военных.

вот это исследование

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

вот это исследование

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны