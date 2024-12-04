«Верстка»: в вопросах ЕГЭ по истории появятся имена 11 «героев СВО»

В вопросах ЕГЭ 2025 года по истории наряду с именами исторических деятелей появятся имена 11 участников войны в Украине, пишет «Верстка».

Издание утверждает, что изучило пособие типовых экзаменационных вариантов ЕГЭ, одобренное Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

По данным «Верстки», в одном из заданий школьникам нужно будет сопоставить историческое событие и его участника. Среди тех, кто фигурирует в вариантах этого задания, «Верстка» перечисляет командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, летчика Канамата Боташева, погибшего в начале войны в небе над Украиной и Ольгу Качуру, полковника Народной милиции самопровозглашенной ДНР, которая погибла в августе 2022-го в Горловке. Из 30 вариантов этого задания, как пишет «Верстка», «спецоперация» встречается в 21.

В другом задании наряду с Петром I, Александром I и Михаилом Милорадовичем перечисляются 25-летний танкист Дамир Исламов, погибший в Луганской области, а также его сослуживцы, медики, десантники и командир батальона «Спарта» Владимир Жога, пишет «Верстка».

Издание отмечает, что о войне в Украине школьников могут спросить и в других вопросах экзамена по истории — например, нужно знать год вхождения Донецка и Луганска в состав России.

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