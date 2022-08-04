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Путин присвоил звание Героя России погибшей в Донбассе Ольге Качуре. В Украине она была заочно приговорена к 12 годам тюрьмы

Источник: Президент России

Президент Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России Ольге Качуре, командовавшей реактивным артиллерийским дивизионом самопровозглашенной ДНР.

Качура, подчеркивается на сайте Кремля, удостоена награды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Качура, известная под позывным «Корса», погибла 29 июля. Глава ДНР Денис Пушилин назвал ее смерть «огромной потерей» и присвоил ей звание «Героя ДНР».

Обновлено. Церемония прощания с Качурой должна была пройти утром 4 августа в драмтеатре Донецка, однако ее перенесли из-за начавшегося обстрела центра города. В результате атаки сообщается о пяти погибших.

Качура перешла на сторону сепаратистов Донбасса в 2014 году, в ДНР о ней говорили, что она «стояла у истоков народной милиции» самопровозглашенной республики. До этого она 16 лет работала в украинском МВД.

В Украине Качура в январе 2022 года была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в террористической организации.

В марте Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» Владимиру Жоге.