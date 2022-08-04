В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела Донецка. Одной из целей якобы был театр, где шло прощание с погибшей участницей боев

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Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что 4 августа в результате обстрела Донецка погибли пять человек и шестеро получили ранения. Среди пострадавших, по утверждению мэра Донецка, сотрудник российского ТВ.

Под обстрел попал, согласно сообщениям, центральный Ворошиловский район города, в том числе гостиница «Донбасс палас» и Донецкий академический театр оперы и балета, в котором проходила церемония прощания с .

Утверждалось, что из-за обстрела церемония была перенесена, однако РИА Новости опубликовало видео, согласно которому она все-таки состоялась в театре. РИА Новости заявило, что район театра обстрелян «впервые за все 8 лет конфликта».

Украинские военные пока не подтвердили нанесение ударов по Донецку. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «по Донецку бьют только сами россияне или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик».

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