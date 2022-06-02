В Карачаево-Черкесии похоронили генерал-майора в отставке Канамата Боташева. Его называли самым высокопоставленным летчиком, погибшим в Украине

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В Карачаевске прошла церемония прощания с генерал-майором ВВС РФ в отставке Канаматом Боташевым, сообщает РИА Новости.

В сообщении местной администрации говорится, что он «героически погиб, исполняя свой воинский долг». Подробности гибели Боташева в официальных заявлениях не раскрываются.

«Русская служба Би-би-си» 24 мая сообщила со ссылкой на источники, что Канамат Боташев погиб при крушении самолета Су-25, который был сбит украинскими военными в небе над Луганской областью.

Боташев — самый высокопоставленный российский летчик, о гибели которого стало известно во время спецоперации на Украине.

До настоящего момента факт его гибели официально подтвержден не был. Почему отставной пилот участвовал в боевых действиях в Украине, неизвестно.

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