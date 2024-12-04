Шольц: в нынешней ситуации не может быть и речи об отправке немецких войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время выступления в бундестаге 4 декабря, что отправка немецких солдат в Украину невозможна. Об этом сообщает Der Spiegel.

Во время выступления Шольца попросили прокомментировать слова главы МИД Германии Анналены Бербок. Как пишет Der Spiegel, ранее министр намекнула, что немецкие солдаты могут войти в состав международных сил, которые отправятся в Украину, если там установят режим прекращения огня. Отвечая на вопрос о возможном участии Германии, Бербок говорила, что немецкая сторона поддержит «все, что служит миру в будущем».

«На самом деле она просто пыталась сказать ни да, ни нет», — заявил Шольц депутатам. Он считает, что «в нынешней ситуации» не может быть и речи о том, чтобы отправлять войска в Украину. Шольц вновь заявил, что конфликт не должен перерасти в войну между НАТО и Россией.

Во время выступления в бундестаге Шольц также вновь повторил свои слова о том, что выступает против отправки в Украину дальнобойных ракет Taurus. Канцлер назвал «довольно смелым» главу комитета бундестага по обороне Маркуса Фабера, который спросил, стоит ли обучить украинских военных применять Taurus. По словам Фабера, на обучение нужно четыре месяца.

Как отмечает Der Spiegel, ни одна страна Евросоюза, как и ни одна страна НАТО, не готова в нынешней ситуации отправлять свои войска в Украину. Однако сейчас обсуждается отправка войск в случае возможного прекращения огня. «Радио Свобода» сообщало в начале декабря, что в отдельных европейских столицах допускают, что в случае установления режима прекращения огня в Украине на линии разграничения разместят войска Франции и Великобритании.

Французская газета Le Monde писала в ноябре, что европейские страны начали обсуждать возможную отправку войск в Украину после того, как в США следующим президентом страны избрали Дональда Трампа.

Франция ранее публично заявляла, что готова отправить своих солдат в Украину. Против этой идеи выступили власти некоторых стран, прежде всего Германии, писала Le Monde.

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