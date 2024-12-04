Министр обороны Южной Кореи извинился за введение военного положения и подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что берет на себя «полную ответственность за все инциденты, связанные с введением военного положения» в стране, пишет агентство «Ренхап».

4 декабря глава Минобороны принес публичные извинения гражданам Южной Кореи и отправил президенту страны Юн Сок Ёлю заявление о своей отставке.

Как отмечает агентство, именно Ким Ён Хён предложил президенту объявить в стране военное положение.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Он объяснял это тем, что собирается «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы», к которым он отнес оппозицию. Депутаты Национального собрания (парламент) страны выступили против решения президента, приняв соответствующую резолюцию. В ночь на 4 декабря кабинет министров Южной Кореи одобрил отмену военного положения в стране. Оппозиционные партии Южной Кореи уже подали в парламент предложение об объявлении импичмента президенту и министру обороны страны.

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