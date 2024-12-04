Госсекретарь США: Украине предстоит принять трудные решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимо

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что украинским властям предстоит принять «трудные решения» о дальнейшей мобилизации, чтобы противостоять российскому вторжению. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где проходил саммит министров иностранных дел стран НАТО, трансляцию выступления госсекретаря вело агентство Reuters.

У Блинкена спросили, какие конкретные меры предлагает НАТО для того, чтобы усилить позиции Киева перед возможными переговорами с России.

Госсекретарь США ответил, что министры стран НАТО обсуждали, в частности, обеспечение Украины необходимыми финансами и ресурсами, чтобы поддержать ее экономику и оборону, а также обеспечение страны оружием. Еще одной мерой он назвал мобилизацию.

«Это критически важно. Потому что даже при наличии денег и при наличии боеприпасов у них должны быть люди на передовой, которые смогут противостоять российской агрессии. Украине предстоит принять трудные решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения. Наша же задача состоит в том, чтобы каждый мобилизованный солдат получил необходимую подготовку и обеспечение для эффективной защиты страны», — сказал Блинкен.

В конце ноября Associated Press и Financial Times сообщали, что США призывают Украину срочно пересмотреть законодательство и снизить призывной возраст для мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстрее увеличить численность своих вооруженных сил. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эти сообщения, заявил, что проблемы заключается не в количестве военнослужащих на фронте, а в недостаточном оснащении оружием и техникой уже сформированных бригад ВСУ. В свою очередь официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий подтверждал, что Киев обсуждал с союзниками вопрос снижения возраста мобилизации.

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