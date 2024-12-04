Эльвира Набиуллина: ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, но «это не предопределено»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения в декабре, но это решение «не предопределено».

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — заявила Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!» (цитата по ТАСС).

Повышение ключевой ставки, по словам главы ЦБ, позволило «предотвратить вхождение в инфляционную спираль».

«Ставка — это мощный инструмент для борьбы с инфляцией. При остальных факторах, большинство из которых были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда и заканчивая санкциями, которые влияют и на эти факторы, влияют и на быстрый рост спроса, где-то — на ограничение импорта, на предложение товаров, и в этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль», — сказала она.

При этом, подчеркнула Набиуллина, инфляция пока снижаться не начала. «В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», — заявила глава ЦБ.

В октября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до исторического максимума в 21%.

В конце ноября курс российской валюты начал резко снижаться. Некоторые эксперты и участники финансового рынка, включая первого заместителя председателя государственного банка ВТБ Дмитрия Пьянова, высказали мнение, что ЦБ следует стабилизировать курс рубля вместо повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, в свою очередь заявил, что ЦБ это мнение «не разделяет».

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