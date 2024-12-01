Трамп выдвинул Кэша Пателя на должность главы ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что номинирует своего советника Кашьяпа «Кэша» Пателя на должность директора Федерального бюро расследований.

«Кэш — блестящий юрист, следователь и борец за „Америку прежде всего“, который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите справедливости и американского народа», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пателю 44 года, он сын индийских иммигрантов. В первой администрации Дональда Трампа Патель был советником директора национальной разведки и начальником штаба главы Пентагона. Как пишет Reuters, Патель призывал к ограничению полномочий ФБР в сфере сбора разведданных и увольнению сотрудников, отказывающихся поддерживать повестку Трампа. Также, отмечают СМИ, Патель играл ключевую роль по дискредитации расследовании комитета Демократической партии о возможных связях Трампа с Россией.

Кандидатуру Пателя должны одобрить в Сенате. В случае поддержки сенаторов Патель заменит на посту директор ФБР Кристофера Рэя, назначенного Трампом на десятилетний срок в 2017 году.