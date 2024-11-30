В Германии установили личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии продвинулась в расследовании дела о подрывах газопроводов «Северный поток» и установила личности двоих подозреваемых, рассказал в интервью Der Spiegel генпрокурор Йенс Роммель.

«Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, которого изначально не ожидали», — сказал Роммель. Он не раскрыл имена подозреваемых, добавив, что не может комментировать подробности расследования.

По словам генпрокурора, следствию еще предстоит установить других фигурантов дела, их мотивы, а также разобраться в вопросе возможного государственного контроля над операцией по подрыву газопроводов.

Комментируя версию о том, что взрыв могли устроить украинцы, целью которых было навредить России, Роммель сказал: «Произошла серьезная атака на энергоснабжение нашей страны, которая была направлена на дестабилизацию экономики и общества — вне зависимости от каких-либо политических договоренностей».

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

Газета The Wall Street Journal выяснила, что операцию по подрыву газопроводов придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Владимир Зеленский вначале одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Президент Украины потребовал остановить подготовку, однако занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ. По данным Der Spiegel, он также планировал аналогичную диверсию на «Турецком потоке» в Черном море.

Немецкие издания сообщали, что прокуратура Германии в рамках дела выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Журавлева, живущего в Польше и работающего инструктором по дайвингу. Власти Польши проигнорировали ордер, и Журавлев смог уехать в Украину — по данным Der Spiegel, его вывезли на автомобиле с дипломатическими номерами украинского посольства.

Помимо Владимира Журавлева, в причастности к взрывам подозревают еще двух граждан Украины — основателей школы подводного плавания Scuba Family Евгения Успенского и его жену Светлану. Она отрицает свою причастность к взрывам и утверждает, что в сентябре 2022 года находилась в Киеве. Официально об обвинениях в адрес Успенских не сообщалось. The Washington Post сообщала, что диверсию на «Северных потоках» координировал украинский полковник Роман Червинский.

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Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный

Подробности этой истории

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный