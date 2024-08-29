Der Spiegel: подозреваемый в подрыве «Северных потоков» уехал из Евросоюза на машине украинских дипломатов

Украинский дайвер Владимир Журавлев, подозреваемый в причастности к взрывам на «Северных потоках», покинул Польшу и территорию Евросоюза на автомобиле с дипломатическими номерами посольства Украины в Варшаве. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких следственных органах.

Суд в Германии выдал ордер на арест Журавлева в начале июня. Затем ордер направили в Польше, где находился подозреваемый. По данным немецких СМИ, Журавлев проживал в городе Прушкув под Варшавой.

Польские правоохранительные органы отказались арестовывать украинца и в частном порядке даже заявляли немецким коллегам, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, «должны быть награждены медалями, а не арестованы».

Тем не менее 6 июля Журавлев по настоянию польских властей уехал на автомобиле из Польши в Украину.

Как отмечает Der Spiegel, в мае Журавлев был вместе с семьей в Германии, его машину даже досматривали при въезде в страну, однако тогда законных оснований у властей для его задержания еще не было.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

В середине августа 2024 года The Wall Street Journal опубликовал подробный материал о результатах расследования. Газета выяснила, что операцию по подрыву газопроводов придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Владимир Зеленский вначале одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Президент Украины потребовал остановить подготовку, однако занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ.

Помимо Владимира Журавлева, в причастности к взрывам подозревают еще двух граждан Украины — основателей школы подводного плавания Scuba Family Евгения Успенского и его жену Светлану. Она отрицает свою причастность к взрывам и утверждает, что в сентябре 2022 года находилась в Киеве.

Подробнее о расследовании

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный

Подробнее о расследовании

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный