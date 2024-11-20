Der Spiegel: украинские диверсанты, устроившие диверсию на «Северных потоках», планировали взрыв «Турецкого потока»

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, по чьему приказу, по данным западных СМИ, были осуществлены на «Северных потоках», планировал аналогичную диверсию на «Турецком потоке» в Черном море. Об этом в своем расследовании пишет Der Spiegel.

По данным издания, диверсии готовились примерно в одно и то же время, однако впоследствии операция в Черном море потерпела неудачу и не была доведена до конца. Spiegel не пишет, что именно помешало диверсантам устроить взрыв на «Турецком потоке».

В своем материале, базирующемся на рассказах источников в западной разведке, следователей и экспертов, Spiegel также раскрывает ранее неизвестные подробности подготовки подрыва «Северного потока». Так, бюджет всей операции составлял менее 300 тысяч долларов, а сам план источники издания называют «авантюрой, которая могла удаться только благодаря сумасбродной решимости», а также недостаточной бдительности служб безопасности.

Der Spiegel пишет, что западные спецслужбы узнали о планах подрыва «Северного потока» примерно за два месяца до того, как это произошло. Представитель ЦРУ в Киеве требовал остановить операцию, однако этого не было сделано. Германия получила от союзников информацию о готовящейся диверсии, но не восприняла ее как серьезную угрозу.

Издание отмечает, что ему удалось выяснить личности большинства причастных к подрыву людей, но их было решено не публиковать их из-за «интриг внутри украинского аппарата безопасности». При этом Der Spiegel называет имя предполагаемого куратора подрыва «Северного потока» — это Роман Червинский, который участвовал во многих громких операциях украинской разведки, в частности, в попытке задержания бойцов ЧВК «Вагнер» в Минске в 2020 году. О том, что Червинский координировал проведение операции, ранее писало издание The Washington Post.

Расследование взрывов на «Северных потоках» вели правоохранительные органы Германии. В августе немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии в рамках дела выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Журавлева, живущего в Польше и работающего инструктором по дайвингу. Власти Польши проигнорировали ордер, и Журавлев смог уехать в Украину — по данным Der Spiegel, его вывезли на автомобиле с дипломатическими номерами украинского посольства.

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