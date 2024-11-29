Олега Ягодина (вокалиста группы «Курара») потребовали снять со спектаклей на гастролях «Коляда-театра» в Москве. Ранее его оштрафовали по статье о «дискредитации» армии

Представители «компетентных органов» потребовали от московского театрального центра «На Страстном» отменить запланированные на начало 2025 года гастроли екатеринбургского «Коляда-театра» или снять со всех спектаклей труппы актера Олега Ягодина, сообщил художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда.

«Мне сегодня позвонили из Москвы, из центра «На Страстном» и сообщили, что им позвонили из «компетентных органов» и потребовали, мол, либо отменяйте гастроли «Коляда-Театра» в Москве, либо пусть Коляда заменит во всех спектаклях Олега Ягодина, мол, он дискредитировал Вооруженные силы РФ», — рассказал Коляда».

Какое именно ведомство обратилось с этим требованием в московский театр, худрук не уточнил. По его словам, он попытался попросить помощи у «больших начальников», на что один из них ответил: «Ну вот, играет ваш Ягодин у себя там в маленьком провинциальном театрике — никого не интересует, пусть играет. А в Москве на одной из центральных площадок — ему нельзя».

Коляда также заявил, что мог бы заменить Ягодина, который играет только в девяти спектаклях, «чтобы только съездить в Москву». «Но я не буду этого делать», — пообещал он.

Олег Ягодин — актер и фронтмен рок-группы «Курара». В августе 2022 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу «Нет войне!», сказанную во время концерта. Ягодина признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии.

После штрафа группа продолжила выступать с концертами, а Ягодин — играть в театре и сниматься в кино, отмечает Itʼs My City. В начале 2024 года, как выяснила «Медуза», Ягодин попал в обновленный список артистов, чьи выступления в России власти посчитали нежелательными. Вскоре концерты «Курары» отменили в нескольких городах России, в том числе в Екатеринбурге.

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