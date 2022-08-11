Вокалиста группы «Курара» оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу «Нет войне!», сказанную во время концерта
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Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тысяч рублей лидера группы «Курара» Олега Ягодина за антивоенное высказывание со сцены. Об этом сообщает «66.ru».
Ягодина признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии.
Поводом для штрафа стало выступление «Курары» на фестивале Ural Music Night 24 июня. Во время концерта Ягодин произнес фразу: «Нет войне, нет ***** [фигне] — ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте».
Полиция в протоколе утверждала, что Ягодин негативно высказывался по отношению к вооруженным силам и лично президенту Владимиру Путину, в частности, что он заявлял «Путин — вор».
Адвокаты Ягодина подчеркивают, что полицейские не предоставили каких-либо видеозаписей или других доказательств, подтверждающих обвинения. Ягодин в суде также заявил, что «не произносил фамилию президента».
Статья о «дискредитации» армии начала действовать в марте. С тех пор на жителей РФ составили более трех тысяч административных протоколов о «дискредитации».
По аналогичной уголовной статье о «фейках» об армии возбуждено уже три десятка уголовных дел. В июне суд в Москве приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по статье о «фейках».