Екатеринбургская рок-группа «Курара» сообщила 11 сентября, что концерт, запланированный в Екатеринбурге на 28 сентября, «отменяется по независящим от группы и организатора причинам».

Это уже восьмой концерт группы, отмененный за последний месяц. Музыканты сообщили 9 августа, что были отменены концерты в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Группа сообщила 6 сентября, что также отменен концерт в Москве.

«Курара» собиралась дать концерты в честь 20-летия со дня основания группы.

Лидер группы «Курара» Олег Ягодин в феврале 2024 года, как выяснила «Медуза», попала в обновленный список артистов, чьи выступления в России власти посчитали нежелательными.

Вокалиста «Курары» Олега Ягодина в августе 2022 года оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии из-за того, что он сказал «Нет войне!» на концерте.

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