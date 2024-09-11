В Екатеринбурге отменили концерт группы «Курара» (а до этого — еще в семи городах). Музыканты попали в список «запрещенных» артистов
Екатеринбургская рок-группа «Курара» сообщила 11 сентября, что концерт, запланированный в Екатеринбурге на 28 сентября, «отменяется по независящим от группы и организатора причинам».
Это уже восьмой концерт группы, отмененный за последний месяц. Музыканты сообщили 9 августа, что были отменены концерты в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Группа сообщила 6 сентября, что также отменен концерт в Москве.
«Курара» собиралась дать концерты в честь 20-летия со дня основания группы.
Лидер группы «Курара» Олег Ягодин в феврале 2024 года, как выяснила «Медуза», попала в обновленный список артистов, чьи выступления в России власти посчитали нежелательными.
Вокалиста «Курары» Олега Ягодина в августе 2022 года оштрафовали на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии из-за того, что он сказал «Нет войне!» на концерте.