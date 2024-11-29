«Коммерсант»: в России подорожает майонез

Компания «Эссен Продакшн АГ», выпускающая майонез под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка», уведомила торговые сети о повышении цен.

Из письма, разосланного ритейлерам, пишет «Коммерсант», следует, что с 15 декабря повышаются отпускные цены на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9–10%, на четыре позиции майонезных соусов на 5–14,6%, на два вида томатной пасты на 5–10%.

Предыдущее повышение цен «Эссен» проводил 15 ноября, пишет «Коммерсант». Тогда на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса.

Подорожание майонеза собеседник издания, знакомый с ходом производства, связывает с ростом цен на подсолнечное масло — основной ингредиент соуса. Подсолнечное масло дорожает из-за высокого мирового спроса и сокращения предложения растительных жиров.

Источник издания на розничном рынке не исключает, что за компанией «Эссен» последуют другие крупные производители. Но, по его мнению, эти повышения могут пройти в январе — перед новогодними праздниками производителям важно обеспечить объем продаж. В «Эссен» решение о повышении отпускных цен на момент публикации не прокомментировали.

28 ноября «Коммерсант» писал, что иностранные и российские производители бытовой техники уведомили торговые сети о повышении цен на свои товары в среднем на 10%.

С начала 2024 года в России резко выросла цена на сливочное масло. В среднем масло в рознице, по данным Росстата, к 28 октября подорожало на 25,7%. ФАС объясняла подорожание масла ростом себестоимости, «в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров». В ноябре Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку информации о повышении производителями цен на молоко.

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