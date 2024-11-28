Производители бытовой техники подняли цены для российских магазинов. Пока на 10%

Иностранные и российские производители бытовой техники уведомили торговые сети о повышении цен на свои товары в среднем на 10%, пишет «Коммерсант».

Так, французская компания «Группа „СЕБ-Восток“» (техника брендов Tefal, Rowenta, Krups и других) в середине ноября отправила ритейлерам уведомление о повышении с 1 января 2025 года цен на свои «из-за роста стоимости комплектующих, логистических затрат и увеличения стоимости оборотного капитала».

Также о повышении цен со 2 декабря объявила компания IPH appliances (принадлежит турецкому Arcelic, в 2022 году выкупившему три американских завода в Липецке, бренды Beko, Indesit, Grundig и другие). Цены, отмечает «Коммерсант», поменяются на всю продукцию, как местного производства, так и импортную, но на сколько именно, пока не уточняется.

Годом ранее иностранные производители бытовой техники отправляли аналогичные письма с уведомлением о повышении цен на 10–15% из-за роста курса доллара и евро, напоминает издание. Тогда эксперты говорили, что рост цен на бытовую технику сдержат российские бренды и локализованные производства иностранных компаний. Однако сейчас, пишет «Коммерсант», компании предупреждают о росте цен и на технику российского производства.

О планах поднять цены на 10% уже 2 декабря сообщили в российской компании Kuppersberg. Еще один российский производитель Vard (бывший Electrolux в РФ) намерен поднять отгрузочные цены на свою продукцию в два этапа — в декабре и в январе. Среди причин представители обеих компаний указывают ключевую ставку ЦБ, курсы валют и логистические затраты.

Собеседник «Коммерсанта» среди дистрибьюторов не исключил, что из-за ключевой ставки и снижения курса рубля стоимость всей потребительской электроники в январе может подняться более чем на 20%. Пока ритейлер получают товар по ценам, согласованным при другом курсе российской валюты, или распродают товарные запасы, отметили источники на рынке. Потребитель, считают они, почувствует повышение цен в начале 2025 года. Собеседники издания также отметили, что если ситуация не изменится, то уже весной 2025 года некоторые компании покинут рынок потребительской электроники или сократят обороты.

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