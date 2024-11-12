Генпрокуратура России начала проверку повышения цен на молоко

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку информации о повышении производителями цен на молоко, сообщает ведомство.

Проверку проведут с привлечением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза и Минпромторга, уточняет Генпрокуратура.

В ходе проверки прокуратура должна дать «принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов» — с учетом «особой социальной значимости молочной продукции», уточняет ведомство. Если будут выявлены нарушения, прокуроры примут меры для «пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», говорится в сообщении.

Ранее один из крупнейших производителей молока в России, принадлежащая американской PepsiCo компания «Вимм-билль-данн», сообщила торговым сетям, что с 1 ноября отпускные цены на молоко вырастут примерно на 3,4%, узнали «Ведомости». По данным журналистов, о повышении месяцем ранее предупредила и компания «Экомилк», которая подняла цены на 10%.

Компании объясняют повышение цен «влиянием внешних факторов», а также «прогрессирующим ростом» стоимости сырья и накладных затрат. В Национальном союзе производителей молока повышение цен связывают с продолжающимся ростом себестоимости, которая «дорожает по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям».

С начала года в России также сильно подорожало сливочное масло — более чем на 20%. ФАС объясняла подорожание масла ростом себестоимости, «в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров». Вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев провел совещание с участием производителей и переработчиков молочной продукции. В итоге Россия начала поставлять сливочное масло из Турции, ОАЭ и других стран.

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