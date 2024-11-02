ОАЭ впервые начали поставлять в Россию сливочное масло. В 2024 году оно подорожало более чем на 25%

Объединенные Арабские Эмираты начали экспортировать в Россию сливочное масло, сообщает 2 ноября РБК со ссылкой на Россельхознадзор.

Поставки начались 18 октября 2024 года. С тех пор по состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию ввезли 90 тонн сливочного масла.

Ранее ОАЭ масло в Россию не поставляли, отметили в Россельхознадзоре.

Сливочное масло в России стало одним из самых подорожавших продуктов с начала 2024 года. В среднем масло в рознице, по данным Росстата, к 28 октября подорожало на 25,7%. На этом фоне из магазинов России начали воровать масло.

Турция начала поставлять в Россию сливочное масло 27 октября. За два первых дня, по данным российских властей, в страну ввезли 20 тонн продукта.

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