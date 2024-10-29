В Москве совершено разбойное нападение на «Пятерочку». Похищены 25 пачек сливочного масла

Полиция Москвы задержала двух иностранных граждан по уголовному делу о разбойном нападении на супермаркет «Пятерочка» на Ленинградском шоссе, сообщила городская прокуратура 29 октября.

Как заявили в ведомстве, двое «приезжих» похитили из магазина 25 пачек сливочного масла. Судя по записи камеры наблюдения, один из похитителей сложил пачки масла в карман и рюкзак. Ему попыталась помешать сотрудница магазина. У выхода из супермаркета произошла стычка: один из преступников несколько раз ударил сотрудницу, а другой угрожал ножом.

В прокуратуре сообщили, что вскоре полиция задержала двух иностранцев 25 и 29 лет. Задержанным предъявили обвинения в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК). Обвиняемых заключили под стражу.

Сливочное масло — один из наиболее подорожавших продуктов в России в 2024 году. По данным Росстата на 23 октября, стоимость сливочного масла с начала года выросла на 23,4%. Подорожание, по данным «Союзмолока», связано с увеличением себестоимости производства. Эксперты, опрошенные Forbes, также заявили, что производители не успевают за потреблением.

На фоне роста цен в магазинах стали воровать сливочное масло, а в некоторых торговых сетях масло упаковывают в защитные коробки, сообщила «Российская газета» 27 октября. Как рассказала 29 октября «Новая газета», сливочное масло в защитных чехлах уже год продают в супермаркете «Кировский» в Екатеринбурге.

Власти России не планируют вводить меры государственного регулирования в отношении цен на сливочное масло, сообщила 16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. При этом спустя неделю, 23 октября, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании в правительстве поручил стабилизировать цены на сливочное масло.

С 2021 года поставки сливочного масла в Россию из других стран упали в четыре раза, сообщает RTVI со ссылкой на данные статистики международной торговли ООН. В 2021 году зарубежные страны (без учета Беларуси) поставили в Россию 38,5 тысячи тонн сливочного масла, тогда как в 2023-м — девять тысяч тонн. За первые восемь месяцев 2024 года в Россию поставили семь тысяч тонн.