Турция начала поставлять в Россию сливочное масло. С начала года оно подорожало более чем на 20%

Турция с 27 октября начала поставлять в Россию сливочное масло, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По данным ведомства, по состоянию на 29 октября из Турции в России ввезено уже 20 тонн сливочного масла.

С начала года стоимость сливочного масла, по данным Росстата, выросла на 23,4%. Ассоциация розничной торговли оценивала рост с начала года в 31%.

Федеральная антимонопольная служба объясняла подорожание масла ростом себестимости, «в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров». Об этом же заявили в Национальном союзе производителей молока, где добавили, что повышение цен стало результатом «двухлетнего сдерживания темпов подорожания». Минсельхоз пообещал нарастить импорт сливочного масла в Россию.

23 октября вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев провел совещание с участием производителей и переработчиков молочной продукции. По его итогам «заинтересованным ведомствам» был дан ряд поручений для стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. 28 октября в Минсельхозе заявили, что цены на масло в оптовом сегменте снижаются, что должно привести и к снижению цен в рознице. Этому, как заявили в министерстве, также должно способствовать увеличение импорта масла из Индии и Ирана. Турция в числе стран, которые увеличат импорт масла в Россию, не называлась.