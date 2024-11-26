В книжном магазине Петербурга нашли сборник стихов Булата Окуджавы с маркировкой «иноагента»

В Петербурге в магазине «Буквоед» продавали сборник стихотворений Булата Окуджавы, промаркированный как книга «иностранного агента», рассказали «Новая газета» и бывший депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Издание и политик опубликовали фотографии, на которых сборник обернут в пленку с маркировкой: «Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Окуджава Б. либо касается деятельности иностранного агента Окуджава Б.». Также книга отмечена маркировкой «18+».

Фотографии книги «Новой газете» прислал читатель из Петербурга, который утверждает, что купил сборник с пометками в августе 2024 года. Вишневский рассказал, что получил снимок от «друга и ученика», купившего книгу «некоторое время назад». Идет ли речь об одном и том же покупателе и сколько всего таких книг продавалось, неясно.

По данным издания и политика, сборник продавался в магазине «Буквоед» на Народной улице. Вишневский утверждает, что сейчас в таком виде книга уже не продается.

В книжном магазине не смогли объяснить журналистам «Новой», почему на сборнике были пометки. При этом на сайте «Буквоеда», отмечает издание, такая же книга Окуджавы продается без пометок «иноагента» в описании.

Журналисты предполагают, что маркировка на сборнике Окуджавы могла появиться из-за предисловия писателя Дмитрия Быкова, которого власти России объявили «иностранным агентом».

Булат Окуджава — советский и российский бард, поэт, композитор и певец. Он умер в 1997 году в возрасте 73 лет — задолго до того, как в России начали принимать законодательство об «иностранных агентах». Первая версия такого закона появилась в 2012 году. В дальнейшем его нормы только ужесточались.

Летом 2024 года стало известно, что книжный магазин в Воронеже нанес маркировку «иностранного агента» на произведения японского писателя Юкио Мисимы, умершего в 1970 году. Его книги переводил писатель Борис Акунин, на которого в России заведены несколько уголовных дел; он внесен в список «террористов и экстремистов», а также объявлен «иностранным агентом». Издательство «Азбука-Аттикус», выпустившее книги, объяснило маркировку «технической ошибкой» магазина.