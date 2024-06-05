Магазин в Воронеже нанес маркировку «иноагента» на книги Юкио Мисимы. Их переводил Борис Акунин

Книжный магазин в Воронеже, входящий в сеть «Читай-город», нанес маркировку «иностранного агента» на произведения японского писателя Юкио Мисимы, умершего в 1970 году.

Книги «Золотой храм» и «Исповедь маски» со стикерами «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю.» продаются в магазине на улице 20-летия Октября, сообщает «Острожно, новости».

Эти романы переводил Борис Акунин, на которого в России заведены уголовные дела по статьям о «фейках» про армию и «оправдании терроризма», он внесен в список террористов и экстремистов, а также объявлен «иностранным агентом».

«Золотой храм» и «Исповедь маски» фигурировали в списке литературы, которую, как писал в феврале журналист Александр Плющев, потребовали убрать из продажи на маркет-плейсе «Мегамаркет» из-за «пропаганды ЛГБТ». От кого поступило такое требование, Плющев не уточнял.

На фоне уголовного преследования Бориса Акунина издательство АСТ прекратило печатать его книги, а крупные сети книжных магазинов в России приостановили их продажу.

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