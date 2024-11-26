Сервис для «пробива» «Глаз Бога» ограничил выдачу информации из-за закона об уголовной ответственности за утечку персональных данных

Предлагающий услуги «пробива» сервис «Глаз Бога» ограничил количество данных, которые выдает по запросу пользователя, обратили внимание журналисты-расследователи Илья Рождественский и Андрей Захаров.

Теперь по запросу сервис выдает только базовую информацию — ФИО, дату рождения, номера телефонов, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Раньше, отмечает Захаров, «Глаз Бога» выдавал файл со всеми доступными данными из утечек.

В служба поддержки сервиса Захарову сообщили, что ограничения введены «в связи с поправками в законодательстве относительно персональных данных». Об этом же заявил создатель «Глаза Бога» Евгений Антипов.

Госдума 26 ноября приняла пакет законов, которые ужесточают административную и вводит уголовную ответственность за утечку персональных данных. Так, новая уголовная статья 272.1 будет предполагать до шести лет лишения свободы, отмечает «Медиазона». В то же время административные штрафы для компаний, которые подверглись взлому, увеличили — вплоть до 1-3% от годовой выручки.

«Глаза Бога» — телеграм-канал и бот, ищущий информацию о людях по базам данных. Агрегатор утечек появился в 2020 году. После расследования Bellingcat о слежке ФСБ за Алексеем Навальным и его отравлении Telegram заблокировал сервис по требованию Роскомнадзора. «Глаз Бога» продолжил работу под другими названиями, пишет «Медиазона».

По словам Андрея Захарова, «Глаз Бога» один из самых известных и популярных сервисов «пробива». «Он был первым на этом рынке, считается одним из самых полных и лояльным властям: силовики не скрывают, что используют его в оперативной работе», — отметил журналист.

Интервью создателя «Глаза Бога» Евгения Антипова

«Если нужно будет рассказать, как кто-то из вас нарушает закон, я это сделаю» Интервью создателя «Глаза Бога» Евгения Антипова — об отравлении Навального, сотрудничестве с силовиками и грядущей войне с Telegram

Интервью создателя «Глаза Бога» Евгения Антипова

«Если нужно будет рассказать, как кто-то из вас нарушает закон, я это сделаю» Интервью создателя «Глаза Бога» Евгения Антипова — об отравлении Навального, сотрудничестве с силовиками и грядущей войне с Telegram