РБК: новым командующим группировкой войск «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего российской группировкой войск «Юг», принимающей участие в войне против Украины. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, в том числе близкие к Минобороны РФ.

23 ноября «военкоры» и Z-блогеры сообщали об увольнении командующего группировкой «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина. По их данным, это произошло из-за ситуации на северском направлении, а именно «дезинформации и введении в заблуждение командования». В то же время источник РБК в Минобороны РФ заявлял, что это решение принято в рамках плановой ротации.

Александр Санчик с 2020 года занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа РФ. В мае 2024-го генерал присутствовал на совещании у президента РФ как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Согласно последним сводкам Минобороны РФ, подразделения «Южной» группировки войск ведут боевые действия против ВСУ в Донецкой области — в частности, в районах Часова Яра, Северска, Андреевки, Курахово, Краматорска, Дачного, Константиновки, Славянска.

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