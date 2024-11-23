Z-каналы и «военкоры» сообщили о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» Геннадия Анашкина

Командующего российской группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности из-за ситуации на северском направлении, утверждают «военкоры» и авторы Z-каналов со ссылками на собственные источники.

О снятии Анашкина пишут «военкор» Юрий Котенок, военный блогер Кирилл Федоров, а также телеграм-каналы «Военный осведомитель» и «Рыбарь».

По данным Федорова, причиной увольнения стали «дезинформация и введение в заблуждение командования». Он отмечает, что ранее также была информация об отстранении командиров бригад на этом направлении, где «брали населенные пункты на карте». Котенок называет причиной увольнения Анашкина «нежелание доводить до высшего командования истинное положение вещей».

Автор телеграм-канала «Рыбарь» пишет, что смена командования группировки «Юг» действительно стала следствием проблем на северском направлении. Он перечисляет несколько населенных пунктов — Белогоровка, Григоровка, Серебрянка, Золотаревка, Верхнекаменское, Выемка — которые стали «синонимом лжи и неоправданных потерь».

Минобороны России в своих сводках за последнее время регулярно рапортует, что подразделения «Южной» группировки войск продолжают «продвижение в глубину обороны противника» и наносят поражение ВСУ — в том числе в районах населенных пунктов, перечисленных «Рыбарем».

Официально ни о назначении Анашкина, ни о его увольнении российское Минобороны не сообщало.

Геннадий Анашкин закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1993 году, службу проходил в частях ВДВ, в 2008 году получил звание Героя Российской Федерации за «мужество, героизм и умелое руководство подразделениями полка в ходе операции по принуждению Грузии к миру».

До весны 2024 Анашкин был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. В мае из публикации на сайте Кремля стало известно, что он назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Сергей Кузовлев, который стал командующим войсками Московского военного округа.

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