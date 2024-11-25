Ynet и CNN: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Власти Израиля предварительно одобрили соглашение с «Хизбаллой» о прекращении огня в Ливане, сообщили Ynet и CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседника CNN, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу «в целом» поддержал соглашение. У Израиля все еще остаются замечания по некоторым деталям соглашения, которые, как ожидается, будут переданы властям Ливана 25 ноября.

Соглашение также должно быть одобрено израильским кабинетом министров.

Ynet отмечает, что обсуждение Израилем соглашения о прекращении огня совпало с усилением ракетных обстрелов со стороны «Хизбаллы», которая накануне выпустила более 255 снарядов по Израилю. По информации издания, специальный посланник США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн уже проинформировал Ливан о согласии Израиля на прекращение огня. При этом он сказал обеим сторонам, что если соглашение не будет достигнуто, то США перестанут участвовать в переговорах в качестве посредника.

По информации Axios, проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана, ливанская армия будет развернута в районах, близких к границе, а «Хизбалла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани. Предполагается также создание комитета под руководством США для контроля за реализацией инициативы.

В конце сентября Израиль объявил, что начал «ограниченное» вторжение на территорию Ливана, продолжая наносить удары с воздуха по объектам, связанным с «Хизбаллой». В ЦАХАЛ заявляли, что их цель — «разрушить инфраструктуру „Хизбаллы“, предназначенную для убийства израильтян». Минздрав Ливана утверждает, что в результате ударов и вторжения израильской армии погибли 3,5 тысячи человек.

Читайте также

Израиль несколько десятилетий противостоит «Хизбалле» — ливанскому движению, которое ставит своей целью уничтожение Израиля Вот краткая история этого конфликта

Читайте также

Израиль несколько десятилетий противостоит «Хизбалле» — ливанскому движению, которое ставит своей целью уничтожение Израиля Вот краткая история этого конфликта