«Если „Хизбалла“ нарушит соглашение, мы нанесем удар». Нетаниягу объявил, что представит план прекращения огня в Ливане кабинету министров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил в обращении к жителям страны, что представит план прекращения огня в Ливане кабинету министров, сообщает Ynet.

Нетаниягу назвал три причины почему сейчас необходимо перемирие: власти Израиля хотят сосредоточиться на «иранской угрозе», восстановить запасы оружия, а также изолировать ХАМАС.

По его словам, продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хизбаллы». Если группировка нарушит условия соглашения, Израиль оставляет за собой право на ответный удар. «В полной координации с США мы сохраняем полную свободу военных действий. Если „Хизбалла“ нарушит соглашение или попытается перевооружиться, мы нанесем решительный удар», — заявил Нетаниягу.

Reuters со ссылкой на израильский 12-й канал пишет, что сделка о прекращении огня уже одобрена кабинетом безопасности Израиля. Предполагается, что перемирие вступит в силу утром 27 ноября. Текст соглашения пока не опубликован.

Как отмечает Times of Israel, за несколько часов до объявления перемирия Армия обороны Израиля отчиталась об авиаударах по 20 объектам в Бейруте, в том числе в южном пригороде Дахия.

Ожидается, что вскоре с комментарием по поводу соглашения о перемирии между Израилем и «Хизбаллой» выступит президент США Джо Байден.

Ранее о том, что власти Израиля предварительно одобрили соглашение с «Хизбаллой» о прекращении огня в Ливане, сообщали источники Ynet и CNN. По информации Axios, проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана, ливанская армия будет развернута в районах, близких к границе, а «Хизбалла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани.