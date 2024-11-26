Байден: Израиль и «Хизбалла» договорились о прекращении огня в Ливане

Власти Израиля и ливанская группировка «Хизбалла» договорились о прекращении боевых действий на ливано-израильской границе, сообщил президент США Джо Байден.

По его словам, с предложением о перемирии выступили Соединенные Штаты, а премьер-министры Ливана и Израиля приняли его. В канцелярии главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу подтвердили, что военно-политический кабинет страны одобрил предложение о прекращении огня в Ливане.

Согласно договоренностям, режим прекращения огня вступит в силу в 4:00 по местному времени 27 ноября. Кроме того, Израиль в течение 60 дней должен будет постепенно вывести свои войска с ливанских территорий.

Байден подчеркнул, что США не будут размещать свои войска на юге Ливана. Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты вместе с Францией и другими странами «предоставят необходимую помощь» сторонам конфликта.

В своей речи президент США отметил, что жители сектора Газа, как и население Ливана, «заслуживают будущего в безопасности и процветании», а также прекращения боевых действий. «В ближайшие дни США вместе с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими предпримут очередную попытку добиться прекращения огня в Газе», — заявил Байден. Он также призвал ХАМАС освободить заложников, которых террористы движения захватили при нападении на Израиль в октябре 2023 года.

После нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала ответной израильской операции в секторе Газа «Хизбалла» стала обстреливать Израиль из солидарности с палестинцами. В ответ израильские силы наносили удары по объектам, связанным с ливанской группировкой.

В конце сентября Израиль объявил о начале «ограниченного» вторжения в Ливан. В Армии обороны Израиля назвали целью военной операции — разрушение инфраструктуры «Хизбаллы» , которая «предназначена для убийства израильтян».

Противостояние Израиля и «Хизбаллы»

Израиль несколько десятилетий противостоит «Хизбалле» — ливанскому движению, которое ставит своей целью уничтожение Израиля Вот краткая история этого конфликта

Противостояние Израиля и «Хизбаллы»

Израиль несколько десятилетий противостоит «Хизбалле» — ливанскому движению, которое ставит своей целью уничтожение Израиля Вот краткая история этого конфликта