В Госдуму внесли законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без теста на знание русского языка
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.
Законопроект вносит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Поправки предполагают, что дети иностранных граждан и лиц без гражданства для поступления в школу должны сдать тест на знание русского языка на уровне, достаточном для обучения. Тех, кто не сможет пройти проверку, до обучения не допустят.
Порядок проведения тестирования и его критерии должны будут определить Минпросвещения России и Рособрнадзор, говорится в документе. При этом законопроект подразумевает, что тестирование будет проводиться бесплатно.
Авторы поправок объяснили, что они необходимы для «реализации государственных гарантий на качество образования», а также «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».
Депутаты планируют рассмотреть проект закона в первом чтении 10 декабря, рассказал «Интерфаксу» один из авторов документа, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу с 1 апреля 2025 года.
После теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России начали активно ужесточать миграционную политику.
На фоне ограничений, как показали опросы, более половины российских компаний, нанимающих мигрантов, столкнулись с нехваткой работников. В Кремле также признали, что Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития на фоне напряженной демографической ситуации.
При этом власти РФ упростили переезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, которые разделяют «традиционные ценности». В частности, Владимир Путин в исключительных случаях разрешил предоставлять им разрешение на временное проживание без документа, подтверждающего владение русским языком.