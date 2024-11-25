В Госдуму внесли законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без теста на знание русского языка

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Поправки предполагают, что дети иностранных граждан и лиц без гражданства для поступления в школу должны сдать тест на знание русского языка на уровне, достаточном для обучения. Тех, кто не сможет пройти проверку, до обучения не допустят.

Порядок проведения тестирования и его критерии должны будут определить Минпросвещения России и Рособрнадзор, говорится в документе. При этом законопроект подразумевает, что тестирование будет проводиться бесплатно.

Авторы поправок объяснили, что они необходимы для «реализации государственных гарантий на качество образования», а также «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».

Депутаты планируют рассмотреть проект закона в первом чтении 10 декабря, рассказал «Интерфаксу» один из авторов документа, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

После в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России начали активно ужесточать миграционную политику.

На фоне ограничений, как показали опросы, более половины российских компаний, нанимающих мигрантов, столкнулись с нехваткой работников. В Кремле также признали, что Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития на фоне напряженной демографической ситуации.

При этом власти РФ упростили переезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, которые разделяют «традиционные ценности». В частности, Владимир Путин в исключительных случаях разрешил предоставлять им разрешение на временное проживание без документа, подтверждающего владение русским языком.

Как российские власти ограничивают права мигрантов

Российские власти все сильнее ограничивают права мигрантов, хотя совсем недавно поощряли их приток в страну. И причина — не только в теракте в «Крокусе» Объясняет Темур Умаров (Carnegie Politika)

Как российские власти ограничивают права мигрантов

Российские власти все сильнее ограничивают права мигрантов, хотя совсем недавно поощряли их приток в страну. И причина — не только в теракте в «Крокусе» Объясняет Темур Умаров (Carnegie Politika)