«Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало». Песков заявил о потребности России в трудовых мигрантах

Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития на фоне напряженной демографической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Мигранты — это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», — сказал он.

«Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «мигранты — это не проблема, проблема — это незаконные мигранты». С незаконной миграцией, дал понять Песков, власти России намерены вести активную борьбу.

«В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее», — перечислил Песков проблемы, к которым, по его мнению, ведет незаконная миграция.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. По словам Путина, пишет РИА Новости, мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того Путин заявил, что и мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в «человеческих условиях» и пользоваться всеми благами.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в котором обвинили выходцев из Таджикистана, власти России начали еще больше ограничивать права мигрантов. В частности, в Госдуму внесли несколько законопроектов, ужесточающих наказание за незаконную миграцию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение парламента внесут законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка.

При этом против ужесточения миграционной политики в России выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, а более половины российских компаний, нанимающих мигрантов, как показали опросы, столкнулись с нехваткой таких работников.

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