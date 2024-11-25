Суд в Волгограде приговорил к 13 годам и шести месяцам колонии строгого режима Никиту Журавеля по делу о «госизмене» (статья 275 УК), сообщает V1.ru.

Уголовное дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством бывшего заместителя председателя Волгоградского областного суда Дмитрия Туленкова.

Ранее в феврале 2024 года суд Грозного назначил Журавелю три с половиной года заключения по делу о сожжении Корана.

По совокупности преступлений и с учетом неотбытого срока по первому делу Журавель проведет в колонии 14 лет, отмечает издание. Дополнительно ему назначили год ограничения свободы после отбытия наказания.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Расследование дела почти сразу передали в Чечню. Тогда же Журавеля этапировали в СИЗО Грозного.

Позже стало известно, что в СИЗО Грозного Журавеля избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию и опубликовал видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля.

В конце февраля 2024 года Висаитовский суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к трем с половиной годам лишения свободы. 20-летнего Журавеля признали виновным по статьям об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК). Журавель признал вину по первому обвинению, но отрицал по второму.

В октябре 2024-го стало известно о новом уголовном деле против Журавеля. По версии следствия, он через мессенджер «инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины». В марте 2023 года, утверждала прокуратура, Журавель отправил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику российских вооруженных сил и самолеты военного назначения. Также Журавеля обвинили в том, что он передал данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

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