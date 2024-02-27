Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, приговорили к 3,5 года колонии. В СИЗО его избил сын Кадырова
Висаитовский суд Грозного приговорил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», суд назначил 20-летнему Журавелю 300 часов обязательных работы по обвинению в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) и три с половиной года колонии по статье о хулиганстве по мотиву религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК).
Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.
Расследование дела почти сразу передали в Чечню. Тогда же Журавеля этапировали в СИЗО Грозного.
В середине августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Позже Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию. Он также опубликовал видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля.
Российские правоохранительные органы никак не отреагировали на факт избиения Журавела Адамом Кадыровым.
После избиения Журавеля сын Кадырова получил шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.