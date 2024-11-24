«Коммерсант»: новым послом России в США станет директор департамента Северной Америки МИД РФ

Наиболее вероятный кандидат на пост нового посла России в США — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника.

До этого Дарчиева кандидатом на пост посла РФ в США называли «Ведомости».

В МИД сообщили РБК, что с кандидатурой в Москве определились давно, добавив, что это «вчерашние новости». В связи с «законодательными ограничениями» в министерстве не комментируют этот процесс публично.

Послов назначает президент России. 20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «кандидатура, действительно, выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры, по утверждению кандидатуры, по подготовке указа».

Александр Дарчиев начал работать в системе МИД в 1992 году. К середине 1990-х годов он стал начальником отдела департамента Северной Америки МИД, в 2003 — замдиректора департамента. С 2005 по 2010 год он также был советником-посланником посольства России в США, с 2014 по 2021 год — послом России в Канаде.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу в октябре 2024 года. Антонов возглавлял российское посольство в США с августа 2017 года.

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