Путин подписал законы о запрете «пропаганды» чайлдфри и о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешена «смена пола»

Владимир Путин подписал законы о запрете «пропаганды» отказа от деторождения и о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешена .

Все подписанные Путиным документы опубликованы (1, 2, 3) на официальном портале правовой информации.

Первый закон добавляет понятие «отказ от деторождения» в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях под названием «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, »). Эта статья предусматривает штрафы от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 400 до 800 тысяч рублей для должностных лиц и от двух до пяти миллионов для юридических лиц.

При этом в законе сделано примечание о том, что распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия, связанном с отказом от деторождения, не будет считаться административным нарушением.

Второй документ вносит изменения сразу в шесть федеральных законов и предполагает, что информацию, которая «пропагандирует» отказ от деторождения, запретят использовать в фильмах, рекламе, СМИ и интернете.

Третий подписанный Путиным закон вносит изменения в Семейный кодекс, добавляя в одну из его статей примечание о том, что не могут быть усыновителями лица, живущие в странах, где разрешена «смена пола».

25 сентября в Госдуму внесли два законопроекта о запрете пропаганды «отказа от деторождения». 12 ноября Госдума приняла оба документа во втором и третьем чтениях.

Закон о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешена «смена пола», был внесен в Госдуму в июле 2024 года и принят 12 ноября. В пояснительной записке говорилось, что он направлен на то, чтобы «исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ». При этом, как отмечали депутаты, по сути запрет вводится на усыновление детей гражданами стран НАТО, «поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне».

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