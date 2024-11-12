Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете усыновления детей в страны, где разрешена «смена пола»

Госдума приняла сразу во втором и в окончательном третьем чтениях закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена , сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект вносит изменения в Семейный кодекс. В пояснительной записке говорилось, что он направлен на то, чтобы «исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ». При этом, как отмечали депутаты, по сути запрет вводится на усыновление детей гражданами стран НАТО, «поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступивший также одним из авторов законопроекта, отметил, что в 10 европейских странах «отсутствуют какие‑либо возрастные ограничения для юридической смены пола», а в восьми установлен миниимальный возраст, с которого это доступно. «Политика Запада в отношении детей губительна», — заявил Володин.

По словам Володина, с 1993 года иностранцы усыновили 102 403 ребенка из России. В какие страны были усыновлены дети — не уточняется.

Законопроект о запрете усыновления детей в страны, где разрешен трансгендерный переход, был внесен в Госдуму в июле 2024 года группой депутатов, в составе которой были Петр Толстой, Ирина Яровая, Василий Пискарев, Нина Останина, Дмитрий Певцов и другие. В конце сентября Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении.

В России трансгендерный переход запрещен. В июле 2024 года Владимир Путин подписал закон, который запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа «пол»), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а также запрещает людям, изменившим гендерный маркер, усыновлять детей.

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