Госдума одобрила законопроект, запрещающий усыновлять детей гражданам стран, где разрешена «смена пола»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает усыновлять детей гражданам стран, где разрешена , сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект направлен на «защиту детства и традиционных ценностей». По его словам, запрет коснется граждан нескольких десятков стран.

«Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола», — добавил Володин.

Законопроект вносит изменения в семейный кодекс. В пояснительной записке к нему говорилось, что он направлен на то, чтобы «исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ». При этом, как отмечали депутаты, по сути запрет вводится на усыновление детей гражданами стран НАТО, «поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне».

В числе авторов законопроекта, помимо самого Володина, есть также глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, глава комитета по защите семьи Нина Останина, Дмитрий Певцов и еще ряд депутатов.

Законопроект о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена «смена пола», был подготовлен в ноябре 2023 года. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев пояснял, что иначе российские власти не могут гарантировать ребенку, что он «не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол».

Вместе с этим в России обсуждается законопроект о запрете «идеологии» отказа от рождения детей (чайлдфри), направленной на «сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей». По данным ТАСС, законопроект введет штрафы за «пропаганду» отказа от рождения детей в интернете, СМИ, фильмах и рекламе по аналогии со штрафами за «пропаганду» ЛГБТ.

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